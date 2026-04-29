5 senenin en iyisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımı Trabzonspor, 2021-22’den itibaren en başarılı performansını bu sezon sergiliyor. Bordo-mavililer, ligin bitimine 4 hafta kala 64 puanla üçüncü sırada yer alırken, 67 puanlı Galatasaray ikinci, 71 puanlı Fenerbahçe ise birinci sırada bulunuyor. Fırtına, ligi geçen sezon 5’inci, 2023-24’te 11’inci, 2021-22 ve 2022-23’te ise 8’inci sırada bitirdi.
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
