Transfer harekatı başlıyor

Trabzonspor bu kez transferde rotayı değiştiriyor. Gelecek sezon daha da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan bordo mavili kulüpte sıcak saatler yaşanıyor. Karadeniz devinin teknik patronu Fatih Tekke, kurmayları ve scout ekibiyle birlikte hazırladığı geniş kapsamlı transfer listesini Başkan Ertuğrul Doğan ile paylaştı. İkili arasında gerçekleşen ve yeni sezonun yol haritasını belirleyen zirvede, takımın eksikleri ve hedefler masaya yatırıldı.

BU KEZ STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Geçen sezon ağırlıklı olarak genç yeteneklere ve potansiyelli isimlere yönelen Trabzonspor yönetimi, bu transfer döneminde strateji değişikliğine gidiyor. Alınan bilgilere göre, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda bu kez takımın iskeletini oluşturacak ve doğrudan katkı sağlayacak 26-29 yaş arası yabancı oyunculara da öncelik verilecek. Takımdan ayrılacak olan tecrübeli futbolcuların boşluğu bu transferlerle doldurulacak.

HER BÖLGEYE TAKVİYE

Teknik direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı listede savunmadan hücuma kadar neredeyse her bölge için alternatifli isimlerin yer aldığı öğrenildi. Kapsamlı revizyon raporunu teslim alan Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının, vakit kaybetmeden maliyet analizlerine başlayacağı ve önümüzdeki günlerde listedeki oyuncularla ilk temasları kuracağı belirtiliyor. Trabzonspor taraftarını önümüzdeki yaz son derece hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

EN AZ 3 TECRÜBELİ YILDIZ

Formayı zorlayacak, ilk 11'de oynayabilecek ve zaman zaman kulübeden geldiğinde maça etki edecek rekabetçi yerli oyuncular ile geleceğe yatırım niteliğindeki genç yetenekler de yine bu dengeli transfer politikasının bir parçası olacak. Teknik heyetin sunduğu rapordaki en kritik detaylardan biri ise 'tecrübe' vurgusu oldu. Sahada liderlik yapacak, kriz anlarında takımı yönetecek ve gençlere ağabeylik yapacak en az 3 üst düzey tecrübeli oyuncu talep edildi.