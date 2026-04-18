Mustafa öne çıkıyor

Fırtına'nın yarın Trabzon'da saat 20.00'de Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesi bordo-mavililerde sol çizgideki rekabet öne çıktı. Asıl mevkisi sol bek olan Mustafa Eskihellaç, sezonun ikinci yarısında sol kanatta da değerlendirilirken hem aldığı süre hem de sahaya yansıttığı katkıyla formayı korudu. Mathias Lovik ise Süper Lig'de daha sınırlı süre alabildi.

2 FARKLI POZİSYONDA OYNADI

Olaigbe'nin ayrılığının ardından bu bölgeye transfer yapılmaması üzerine Fatih Tekke, Mustafa Eskihellaç'ı zaman zaman hücum hattında da kullandı. Daha önce kariyerinde sol kanatta da oynayan 28 yaşındaki futbolcu, hemen adapte oldu.

5 KARŞILAŞMADA SOL KANATTA

Süper Lig'de 21 maçta sol bek, 5 maçta ise sol kanat olarak görev yapan Mustafa, Türkiye Kupası'nda da farklı mevkilerde kullanıldı. Deneyimli oyuncu toplam 29 maçta 2 bin 368 dakika sahada kaldı, 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

FARKI RAKAMLARA YANSIDI

Süper Lig performanslarına bakıldığında Mustafa Eskihellaç 26 maçta 2 bin 107 dakika süre aldı ve 3 asist üretti. Ortalama performans puanı 6.93 olan oyuncu, 2.11 asist beklentisi ve 5 büyük şans yaratma verisiyle de ön plana çıktı.

SAVUNMADA DA GÜÇLÜ

Savunma verilerinde de Mustafa'nın daha güçlü bir tablo ortaya koyduğu görüldü. 28 yaşındaki futbolcu maç başına 1.4 top çalma ve 1.8 tehlike engelleme ortalaması yakaladı. Lovik ise 1.0 top çalma ve 1.1 tehlike engelleme rakamlarında kaldı.