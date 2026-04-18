Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Her takıma lazım: Augusto

Her takıma lazım: Augusto

Hücum hattında Trabzonspor'un önemli jokerlerinden biri olan Felipe Augusto, sezon boyunca birçok farklı mevkide görev yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
Her takıma lazım: Augusto

Hücum hattında Trabzonspor'un önemli jokerlerinden biri olan Felipe Augusto, sezon boyunca birçok farklı mevkide görev yaptı. Santrfor, forvet arkası ve kanat pozisyonlarında forma giyen Brezilyalı futbolcu, özellikle hem Onuachu ile birlikte hem de onun yokluğunda ileri uçta takımın yükünü çekti. Süper Lig'de 10 maçta santrfor, 12 maçta forvet arkası, 5 maçta sağ kanat ve 1 maçta sol kanatta oynayan Augusto, Türkiye Kupası'nda da farklı mevkilerde görev aldı. Toplam 33 maçta 2 bin 296 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, 13 golle dikkatleri çekti.

11 GOLE ULAŞTI

Augusto, ligde 28 maçta 11 gol kaydetti. 23 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyuncu, 1920 dakika süre aldı. Maç başına 68 dakika sahada kaldı, 174 dakikada bir gol buldu. Hücum verileri de oyuncunun etkisini ortaya koydu. Ligde 6.86 gol beklentisine karşılık 11 gole ulaşan Augusto, bitiricilikte beklentinin üzerine çıktı.

BAŞAKŞEHİR'İ BOŞ GEÇMEDİ

Felipe Augusto'nun Başakşehir maçı öncesindeki en dikkat çekici ayrıntılarından biri de sezonun ilk yarısındaki performansı oldu. Sambacı, Trabzonspor'un deplasmanda 4-3 kazandığı Başakşehir karşılaşmasında da gol sevinci yaşamıştı. Bu golle galibiyet elde edilmişti.

Buruk'tan Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın G.Birliği 11'i
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
DİĞER
‘Yüzü gülüyor!’ Ural Kaspar’dan boşanan İrem Helvacıoğlu paylaşımıyla gündem oldu!
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltında
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taylan geri dönüyor Taylan geri dönüyor 02:03
Tedesco’yu hemen gönderin! Tedesco’yu hemen gönderin! 01:56
Stresi yenemedin! Stresi yenemedin! 01:54
Talisca'dan endişelendiren görüntü! Talisca'dan endişelendiren görüntü! 01:54
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! 01:54
Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! 01:54
Daha Eski
Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! 01:54
Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! 01:54
Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! 01:54
Fenerbahçe'nin 'uzatma kabusu'! Fenerbahçe'nin 'uzatma kabusu'! 01:54
F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük şok! F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük şok! 01:53
F.Bahçe 90+8'de yıkıldı! F.Bahçe 90+8'de yıkıldı! 01:53