Her takıma lazım: Augusto

Hücum hattında Trabzonspor'un önemli jokerlerinden biri olan Felipe Augusto, sezon boyunca birçok farklı mevkide görev yaptı. Santrfor, forvet arkası ve kanat pozisyonlarında forma giyen Brezilyalı futbolcu, özellikle hem Onuachu ile birlikte hem de onun yokluğunda ileri uçta takımın yükünü çekti. Süper Lig'de 10 maçta santrfor, 12 maçta forvet arkası, 5 maçta sağ kanat ve 1 maçta sol kanatta oynayan Augusto, Türkiye Kupası'nda da farklı mevkilerde görev aldı. Toplam 33 maçta 2 bin 296 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, 13 golle dikkatleri çekti.

11 GOLE ULAŞTI

Augusto, ligde 28 maçta 11 gol kaydetti. 23 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyuncu, 1920 dakika süre aldı. Maç başına 68 dakika sahada kaldı, 174 dakikada bir gol buldu. Hücum verileri de oyuncunun etkisini ortaya koydu. Ligde 6.86 gol beklentisine karşılık 11 gole ulaşan Augusto, bitiricilikte beklentinin üzerine çıktı.

BAŞAKŞEHİR'İ BOŞ GEÇMEDİ

Felipe Augusto'nun Başakşehir maçı öncesindeki en dikkat çekici ayrıntılarından biri de sezonun ilk yarısındaki performansı oldu. Sambacı, Trabzonspor'un deplasmanda 4-3 kazandığı Başakşehir karşılaşmasında da gol sevinci yaşamıştı. Bu golle galibiyet elde edilmişti.