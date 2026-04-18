Başakşehir’e iki farklı plan

Bordo mavililer, yarınki Başakşehir maçı için iki farklı plan üzerinde duruyor. Sakatlık sürecinin ardından idmanlara başlayan Paul Onuachu'nun ilk 11'de olacağı veya olmayacağı yönünde çalışmalar yapan Fatih Tekke ayrıca rakibin bu sezon özellikle ikinci yarıda oynadığı tüm maçları detaylı analiz etti. Alanya maçında yakalanan pozisyonların değerlendirilememesi nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un bu kez Muçi'nin de takıma katılacak olması nedeniyle hücum organizasyonlarını daha da çeşitlendirmesi bekleniyor.

TEKKE'NİN 50. MAÇI

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bordomavili takımın başında 50'nci maçına çıkacak. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak Tekke ile yükselişine devam etmeyi planlıyor.

LOVIK GERİDE KALDI

Mathias Lovik ligde 10 maçta 478 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki oyuncu 1 asist yaparken, 6.63 ortalama puanda kaldı. Lovik'in asist beklentisi 0.19 olurken, büyük şans oluşturma noktasında da yokları oynadı.

YÜKSELEN BİR GRAFİK

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde 49 maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer bu süreçte 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, 95 gol atıp 58 gol yedi 2.06 puan ortalaması ile dikkat çeken bir grafik sergiledi.

GEÇEN YIL 1.73 OLMUŞTU

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, iki sezona yayılan süreçte istikrarlı bir grafik ortaya koydu. 2024-25'te takımın başında 11 maç görev yapan Tekke, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti ve 1.73 puan ortalaması yakaladı.

BU SENE 2.20'YE ÇIKTI

2025-2026 sezonunda ise bordo-mavililer, Tekke yönetiminde 29 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 64 puan toplayan Fırtına, 2.20 puan ortalaması elde etti ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

KUPADA DA ESTİ

Türkiye Kupası'nda da 20- 24-2025'te 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, final oynama başarısı gösterdi ve 2.00 puan ortalaması yakaladı. 2025-26'da ise bordo mavililer, kupada 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak çeyrek finale yükseldi ve 2.40 puan ortalaması elde etti.

SAVİC'E ÖZEL GÖREV

Karadeniz devi, kalan 5 haftada 15 puan hedefliyor. Fatih Tekke de Savic'in bu sürede daha aktif rol almasını istiyor. Bugüne kadar Karadağlı stoperin yaptığı takım kaptanlığından fazlasıyla memnun kalan Tekke'nin, kalan süreçte de Savic'ten genç oyunculara psikolojik olarak moral vermesi konusunda destek alacağı öğrenildi.