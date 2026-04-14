Trabzonspor'da Fatih Tekke'den dev başarı!

Trabzonspor bu sezon Fatih Tekke ile bambaşka bir başarı hikayesi yazıyor. Süper Lig'de dört büyük kulübün kadro maliyetleri ile saha sonuçlarının karşılaştırıldığı analizde bordo mavililerin hem puan hem de galibiyet başına maliyette rakiplerine göre daha verimli olduğu net şekilde gözüküyor.

Ligde sezonun 29 haftalık bölümü geride kalırken, Trabzonspor hem takım hem oyuncu istatistiklerinde öne çıkan ekiplerden biri oldu. Sezon başında kadro maliyeti açısından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre çok daha düşük bütçeyle kurulan bordo-mavili takım, buna rağmen birçok kategoride üst sıralara yerleşti.

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Takım istatistiklerinde ise Trabzonspor'un hücum üretkenliği ve pas oyunu, zirve yarışındaki ekiplerle aynı tabloda yer aldı. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 22 golle Süper Lig gol krallığında ilk sırada yer aldı. Tecrübeli forvet, Shomurodov, Talisca, İcardi ve Osimhen gibi isimlerin önünde zirveye çıktı. Onuachu yalnızca gol sayısında değil, hava topu kazanma istatistiğinde de ligin en iyi ismi oldu. Bordo-mavili oyuncu, maç başına 4.08 hava topu kazanma ortalaması yakaladı. Ayrıca maç başına 2.44 şut ortalamasıyla ligin en çok şut atan oyuncuları arasında, 1.60 isabetli şut ortalamasıyla da en etkili bitiriciler arasında yer aldı.