Onuachu müjdesi bekleniyor

Trabzonspor'un en önemli silahı olan ve Süper Lig'de 22 golle zirvede yer alan Paul Onuachu'nun, Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği bugün netlik kazanacak. Alanyaspor maçı öncesinde son idmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Nijeryalı forvet, forma giyememişti. Bordo-mavililer, Onuachu'nun yokluğunda 2 puan kaybetmişti. Deneyimli golcünün çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenilirken, Nijeryalı yıldızın bugünkü antrenmanda kendisini denemesi bekleniyor. Teknik heyet, 2.01'in durumuna göre hareket edecek.

O YOKSA SORUN VAR

Fırtına'nın bu sezon oynadığı 29 maçın 25'inde forma giyen Onuachu, 22 gol atarken, gol krallığı yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Cezası, Afrika Kupası ve sakatlığı nedeniyle 4 maç takımdan ayrı kaldı. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş (3-3) derbisinde de oynamamıştı. Afrika Kupası sürecinde ise G.Birliği deplasmanında alınan 4-3'lük mağlubiyette ve Kocaeli karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyette kadroda yer almadı. Bu periyotta takım 5 puan toplarken, 7 puan kaybetti.

43 PUANLIK KATKI

Lig'de gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, 64 puanla zirve yarışı veren Trabzonspor'a attığı gollerle önemli puanlar kazandırdı. Fırtına, 2.01'in gol attığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

EN ÇOK ARANAN ADAM

Fırtına, Onuachu'nun forma giydiği maçlarda 2.28 puan ortalaması yakalarken, yokluğunda bu oran 1.00'a kadar geriledi. Bordomavililerde hücum gücünün en önemli belirleyicisi olan Onuachu, sahada olduğu bazı kritik maçlarda ise skor üretemedi. Nijeryalı santrforun forma giydiği süreçte Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 1-0 ve 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor ve Antalyaspor maçları ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.