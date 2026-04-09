Şampiyonluk kenetlenmesi

Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla ortak olan Trabzonspor, kalan 6 hafta öncesinde zirve yürüyüşünü sürdürme kararlılığını da ortaya koydu. Bordo-mavililer, 6 maçlık yenilmezlik serisi ve uzun süre sonra gelen derbi zaferiyle hem puan tablosunda hem de psikolojik olarak önemli bir avantaj yakaladı. Trabzonspor'da oluşan yüksek morale rağmen yönetim ve teknik heyet, rehavet konusunda oldukça temkinli. Teknik direktör Fatih Tekke, "Derbi galibiyeti çok değerli ancak sadece bir maç kazandık. Her karşılaşma final niteliğinde. Şimdi Alanyaspor maçı var, odağımız tamamen orada" sözleriyle sürece dikkat çekti. Başkan Ertuğrul Doğan ise camiaya seslenerek, "Ayaklarımızı yere basalım" dedi.

YÖNETİMDEN KENETLENME ÇAĞRISI

Yönetim, Süper Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken taraftara birlik ve destek çağrısında bulundu. Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla forma kampanyasını duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Şimdi hep beraber kenetlenme zamanı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tribünde, sokakta, şehirde ve her yerde aynı renklerin altında birleşme vurgusu yapıldı.

2.25 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor'a bu sezon başında Süper Lig başlarken kimse şampiyonluk yarışında şans vermezken, bordomavililer şu anda Galatasaray'ın 4 puan gerisinde. Fenerbahçe'yle ise aynı puanda. Rakiplerinin 4'te 1, 5'te 1 maaş bütçesiyle müthiş iş çıkartan Fatih Tekke, 28 haftada topladığı 63 puanla 2,25 puan ortalaması yakaladı.

İLK KEZ 6'DA 6 YAPTI

Şampiyonluk sezonundan sonra ilk kez 6'da 6 yapan Fırtına, aynı zamanda 28. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en iyi 4. dönemini geçiriyor. Önceki 3 sezonda liderden toplam 110 puan fark yiyen Fırtına, bu kez şampiyonluk yarışının tam ortasında ve son 6 haftada iddialı.