Altın kafa Nwaiwu

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili formayla altın çağını yaşıyor. Karadeniz devine transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla kariyerinde ilk kez Nijerya Milli takımından davet alan Nwaiwu, Galatasaray karşısında ortaya koyduğu futbolla da maçın kahramanlarından oldu. Bordomavili formayla 11. maçına çıkan Nwaiwu, 62. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Nwaiwu, 24. haftadaki Karagümrük (3-1) karşılaşmasında da biri kafayla iki gol atmıştı. Duran toplarda hücumda aranan isim olan Nwaiwu, derbi zaferi sonrası "Bu maçın önemini biliyorduk. Bunun için hazırdık ve 3 puanı aldık. Golü atabildiğim için gerçekten çok mutluyum" dedi.

WAGNER PİNA ŞOV YAPTI

Fırtına'nın Yeşil-Burun Adaları futbolcusu Wagner Pina, Galatasaray'ı adeta dağıtan isim oldu. Ligdeki son iki maçta yedek soyunan Pina, derbide patlama yaptı. Onuachu'nun attığı golde rakiplerini çalıma dizen 23 yaşındaki sağ bek, 90 dakika sahada kaldığı maçta en fazla top kapan, pas arası yapan ve sahipsiz top kazanan oyuncu oldu. 1 asist, 3 şut pası, isabetli orta (3/4), ikili mücadele (7/13), 3 top kapma, 3 pas arası, 9 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle maçın en iyisi olarak öne çıktı.