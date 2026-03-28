Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'dan transfer açıklaması! 15 milyon euro...

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, sergilediği etkileyici performansla birçok kulübün dikkatini çekerken, transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 12:23
Paul Onuachu, performansı ile birçok kulübün ilgisini çekiyor. Afrika basını, ligde 24 maçta attığı 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı santrfor ile Al Ahli kulübünün ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Hatta Trabzonspor'da kazandığı yıllık ücretin 3 katını yani 6 milyon euro vermeye hazır oldukları belirtildi. Avrupa'dan farklı kulüplerin de Onuachu'yu yakından takip ettikleri biliniyor. Onuachu'nun tavrı ise net. Ailesiyle birlikte Trabzon'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu belirten Onuachu'nun yakın çevresine, "Burada kalacağım. Trabzonspor'da kazanacağımız kupalar var" dediği öğrenildi.

15 MILYON EURO IDDIASI

Alman basını, Onuachu için Wolfsburg ve Werder Bremen'in yaz transfer dönemi için yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis planlaması yaptığı iddia edildi. Trabzonspor cephesinin ise Nijeryalı yıldızı takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı öne sürüldü.

ALMANLARDAN ÖVGÜ YAĞMURU

Alman basınında Onuachu'nun oyun yapısıyla ilgili değerlendirmelere de yer verildi. 2.01 boyundaki yıldızın ceza sahasında savunulması zor bir oyuncu profili çizdiği, yalnızca gol atan bir santrfor değil, aynı zamanda uzun topları indirerek takım arkadaşlarını oyuna dahil eden bir referans oyuncu olduğu ifade edildi.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
