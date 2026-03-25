Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor

Oulai en tepeye yükseldi

CİES ve İmpect verilerine göre yapılan değerlendirmede, 19 yaşındaki orta saha maç başına ürettiği 1.56 skor fırsatlarıyla Avrupa’nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. Oulai şov yapıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Oulai en tepeye yükseldi

Trabzonsporlu Christ İnao Oulai, Avrupa liglerinde forma giyen 20 yaş altı savunma özellikli oyuncular arasında zirveye yerleşti. CİES ve İmpect verilerine göre yapılan değerlendirmede, 19 yaşındaki orta saha maç başına ürettiği skor fırsatlarıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Uluslararası spor istatistik platformları tarafından hazırlanan rapora göre, 90 dakika başına yapılan "asist beklentili kilit pas" (Most Key Passes) kategorisinde Oulai, 1.56 ortalamasıyla Avrupa'nın 10 büyük ligindeki tüm U20 savunma oyuncularını geride bıraktı.

DEV KULÜPLERİN TAKİBİNDE

Listede Oulai'yi, Feyenoord forması giyen Givairo Read (1.41) ve Olympiakos'un genç ismi Christos Mouzakitis (1.34) takip etti. Trabzonspor formasıyla bu sezon hem savunma hem de hücum geçişlerinde kilit rol oynayan Fildişi Sahilli oyuncunun, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdiği kaydedildi.

