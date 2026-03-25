Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da transferde ilk hedef Lauriente!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, daha önce de gündeme gelen Sassuolo’nın 27 yaşındaki futbolcusu Lauriente’yi almak istiyor. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Sol kanat transferini yapamadan sezonun ikinci yarısına start veren Trabzonspor, her şeye rağmen ligde ikinci devrenin lideri konumunda. 10 maçta topladığı 25 puanla dikkat çeken Fırtına, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Bordo- mavililer, sezonu 2. olarak tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılacak. Bu da transferde yeni bir yol haritası belirlenmesi anlamına geliyor. Yönetim, transfer planmasına bu kez erkenden başlama kararı alırken, ilk 2 hedefine göre yol haritası belirlenecek. Öncelikle sol kenara nokta atışı takviye yapılması planlanıyor. Ayrıca kanat bölgesine 1 yabancı, 1 yerli daha düşünülüyor.

MENAJERİ İLE TEMAS KURULACAK

Karadeniz devinin hâlâ gündeminde olan oyuncu ise Armand Lauriente... Kış döneminde çok istenen 27 yaşındaki yıldız konusunda Sassuolo ile anlaşma sağlanamamıştı. Fransız yıldız da gelme konusunda kararsız kalmıştı. Trabzonspor, Lauriente'nin peşini bırakmıyor. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulması bekleniyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşılması halinde, ikna konusunda Fırtına'nın eli hayli güçlenmiş olacak. Sassuolo ile 1 yıl kontratı kalan Lauriente, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 30 maçta 5 gol atarken, 7 de asist yaptı. Futbolcunun market değeri 14 milyon euro.

12 GOLE DİREKT KATKI

Lauriente, 2025-2026 sezonunda Serie A'da 30 maça çıkarken 5 gol atıp 7 asist yaparak 12 gole doğrudan katkı sağladı. Maç başına 2.60 şut çeken Fransız oyuncu, 1.90 kilit pas ortalaması ve yüzde 85.01 pas isabet oranıyla hücum hattında etkili bir performans sergiliyor.

2027'DE SONA ERECEK

Lauriente'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de sona ereceğinden, İtalyan ekibinin futbolcuyu satmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Trabzonspor yönetimi, elini çabuk tutarak bu 1.77 boyundaki yıldızın transferini bitirmek istiyor. Hamle yapılacak.

10 MİLYON EURO'YA ALINDI

4 Aralık 1998 doğumlu Armand Lauriente, Fransız asıllı bir sol kanat. 1.77 boyundaki futbolcu, kariyerine Stade Rennais altyapısında başlamış, ardından Lorient'te forma giymiştir. Ağustos 2022'de 10 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuş ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştır.

