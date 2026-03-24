Trabzonspor'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Trabzonspor, mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Bordo-mavililerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Trabzonspor'un güncel kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Lovik, Pina, Oulai, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Nwakaeme, Zubkov, Vişça, Augusto ve Onuachu.

Fırtına, TFF'nin açıkladığı yabancı sınırı 14 olduğu için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Trabzonspor için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Trabzonspor'da mevcut kadrodan Onana (kiralık), Vişça (sözleşmesi bitiyor) ve Nwakaeme (sözleşmesi bitiyor) ile yolların kesin olarak ayrılacağı iddia edildi. Bu isimlerin ayrılmasının ardından bordo mavili takımda mevcut yabancı sayısının 12'ye düşeceği vurgulandı.