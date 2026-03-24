CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Trabzonspor'da gelecek sezona dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Yabancı futbolcu sayısının fazlalığı dikkat çeken bordo-mavililerde o isimlerle yolların kesin olarak ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 11:04
Trabzonspor, mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Bordo-mavililerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Trabzonspor'un güncel kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Lovik, Pina, Oulai, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Nwakaeme, Zubkov, Vişça, Augusto ve Onuachu.

Fırtına, TFF'nin açıkladığı yabancı sınırı 14 olduğu için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Trabzonspor için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Trabzonspor'da mevcut kadrodan Onana (kiralık), Vişça (sözleşmesi bitiyor) ve Nwakaeme (sözleşmesi bitiyor) ile yolların kesin olarak ayrılacağı iddia edildi. Bu isimlerin ayrılmasının ardından bordo mavili takımda mevcut yabancı sayısının 12'ye düşeceği vurgulandı.

DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail çıkışı: Rejim değişsin! | Terörsüz Türkiye tarihi fırsattır
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! 11:51
Trabzonspor'un gol üretkenliği! Trabzonspor'un gol üretkenliği! 11:44
Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! 11:43
Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! 11:35
Türkiye-Romanya maçı detayları! Türkiye-Romanya maçı detayları! 11:23
Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! 11:16
Daha Eski
Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! 10:52
Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! 10:33
Adem Bona NBA'de parladı! Adem Bona NBA'de parladı! 10:31
Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları 10:15
Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! 10:14
Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! 09:32