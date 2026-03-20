Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Augusto şov! Kariyerinde bir ilke imza attı

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Augusto, İkas Eyüpspor maçında yıldızlaştı ve alkışları kaptı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezonki performansıyla kariyerinde de zirveye çıktı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Eyüpspor galibiyetiyle ligde 5'te 5 yapan ve zirve yolunda ilerleyen Trabzonspor'da Felipe Augusto öne çıktı. Eyüpspor deplasmanında galibiyet golünü atan Augusto, alkışları kaptı. Brezilyalı forvet, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en iyi çıkışını yakaladı. Trabzonspor'da Süper Lig'de 11, tüm resmi maçlarda da 13 gole ulaşan 22 yaşındaki yıldız, en skorer sezonunu yaşıyor. Sambacı, gollerinin yanı sıra saha içi ve saha saha dışı katkısıyla da takdir topluyor.

KARİYER SEZONU

Sezon başında Belçika'nın Cercle Brugge takımından gelen Felipe Augusto, sezon bitmeden beklentileri karşıladı. Onuachu gibi usta bir forvetin yanında yer alan Augusto, Süper Lig'de gol sayısında çift hanelere ulaştı. Daha önce Cercle Brugge'da 66 maçta 9 gol atan, Corinthians'ta ise 29 maçta 2 golü olan genç forvet, Trabzonspor'da patlamayı yaptı. Avrupa'dan da birçok takımın takibine giren Felipe Augusto'ya ara transferde de ilgiler vardı. Sambacı, Paul Onuachu'dan sonra en skorer futbolcu konumunda.

CORİNTHİANS GÜNLERİNE DÖNDÜ

Brezilya'da Corinthians'tan yetişen Felipe Augusto, potansiyelini göstermeye başladı. Corinthians U20 ile 30 maçta 10 golle oynayarak dikkat çeken Augusto, Trabzonspor'da beklenen çıkışı yaptı. 22 yaşındaki yıldızın skor katkısını sürdürmesi bekleniyor.

TEKKE'DEN TAM NOT

Bordo-mavili takımın teknik patronu Fatih Tekke, 22 yaşındaki öğrencisi Felipe Augusto'nun performansından son derece memnun... Sezon başında güvenerek transfer ettiği Brezilyalı forvete her zaman şans veren Tekke, Eyüpspor maçı sonrası da Augusto'yu tebrik etti.

ONUACHU'NUN KATKISI

Felipe Augusto, Trabzonspor'da beraber oynadığı Paul Onuachu'dan olumlu yönde etkileniyor. Onuachu'nun forvetteki tecrübesi ve golleri, Augusto için de önemli bir referans kaynağı oluyor. 22 yaşındaki yıldız hem deneyim edinme hem de gol meziyetlerini geliştirme açısından Nijeryalı futbolcudan faydalanıyor.

EN İYİLER ARASINDA

Karadeniz devinde kulüp tarihinde birçok başarılı Brezilyalı futbolcu yer aldı. Felipe Augusto da kısa sürede bu isimlerin arasına girmeyi başardı. Augusto, Trabzonspor tarihinde en çok gol atan beşinci Brezilyalı yıldız oldu. 2011-14 yıllarında Paulo Henrique 29 golle ilk sırada geliyor. 2009-2014 arası Alanzinho 16 gol atarken, 2001-03'te Aurelio 15 gol, 2010-11'de oynayan Jaja da 14 gol kaydetmişti. Augusto ise şimdiden 13 gole ulaştı.

