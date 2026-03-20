Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili takımın deplasmanda Eyüpspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Sonnokta: Buldozer Trabzon, Kuzey Ekspres: Bayram şekeri, Taka: Trabzon aslanın ensesinde, Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor.