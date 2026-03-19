Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Aral Şimşir ısrarı sürüyor!

Bordo-mavililer, FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yaz transfer döneminde tüm şartları zorlaması bekleniyor. Şimşir, Trabzonspor'un teklifini doğrulamıştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fırtına, devre arasında kanat hattını güçlendirmek adına önemli girişimlerde bulunmasına rağmen istediği sonuçları alamadı. Gündeme gelen isimlerden biri olan Aral Şimşir için yapılan temaslar, kulübü Midtjylland ile mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki sol kanattan vazgeçmiş değil. Trabzonspor'un, 2026 yaz transfer döneminde Aral için tüm şartların zorlanması bekleniyor.

Aral da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ara transferde Trabzonspor'dan gelen teklifi doğrularken geleceği için yaz aylarını işaret etmişti.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

1.75 boyundaki Aral, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu çok yönlülük, teknik heyetin farklı sistemlerde

esnek bir yapı kurmasına katkı sağlayabilecek önemli bir özellik olarak dikkat çekiyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Lig maratonunda 21 maça çıkan Aral Şimşir, 8 gol ve 13 asistlik katkı sağlayarak hücum hattındaki etkinliğini ortaya koydu. Kulübüyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, potansiyeli ve istikrarlı performansıyla birçok takımın radarında yer alıyor.

