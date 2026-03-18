Trabzonspor'da Batagov endişesi! Derbiyi kaçırabilir

Trabzonspor'da sakatlık gelişmeleri can sıkıyor. Bordo mavililerde Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 24 yaşındaki stoperin diz bağlarında kısmi yırtık tespit edilirken, tedavi sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Sağlık ekibinin hazırladığı program doğrultusunda Batagov'un yaklaşık 3 haftalık bir rehabilitasyon sürecine gireceği ifade ediliyor. Öte yandan oyuncunun dönüş takvimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Buna göre Batagov'un, tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giymesine engel bir durumun oluşmayabileceği öne sürüldü. Ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil. Takvim'de yer alan habere göre, 3 haftalık sürecin sonunda sorunun devam etmesi halinde, ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Öte yandan teknik heyet ve sağlık ekibi, Batagov'un durumuna odaklanmış durumda.