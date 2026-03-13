Ocakta teklif geldi

Danimarka ekibi Midtjylland'da oynayan 23 yaşındaki sol kanat Aral Şimşir, Trabzonspor'un teklif yaptığını doğruladı. Aral Şimşir, "Ocakta Trabzonspor'dan teklif gelmişti. Sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Midtjylland'ın satmayacağından emindim. Trabzonspor'un ilgilenmesini motivasyon olarak gördüm. Yaz döneminde ne olur bilemem" dedi. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Aral için Trabzonspor, 10 milyon euroya kadar çıkmıştı. Aral bu sezon 41 maçta 11 gol attı, 18 asist yaptı.