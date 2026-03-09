Tekke’den uyarı

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Kayserispor karşılaşması öncesinde futbolcularına galibiyetin anahtarının yüksek konsantrasyon olduğunu vurguladı. Ligde son düzlüğe girilirken artık hataya yer olmadığının altını çizen Fatih Tekke'nin, özellikle basit top kayıpları konusunda oyuncularını uyardığı öğrenildi. Bordo-mavili futbolculara kritik bir sürece girdiklerini ifade eden başarılı teknik direktörün, "Kayserispor'un bulunduğu konum itibariyle zorlu bir maç bizi bekliyor" dediği öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Tekke ayrıca daha önce yaptığı bir açıklamada, Kayserispor ile sezonun en önemli maçlarından birisini oynayacaklarını da vurgulamıştı.