Onuachu rekor peşinde

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürmek istiyor. Bordo-mavili formayla ligde son 6 maçta üst üste rakip fileleri havalandıran ve bu süreçte toplam 7 gole imza atan Nijeryalı forvet, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında da gol arayacak. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Kayserispor karşısında da gol bulması halinde lig kariyerindeki en uzun gol atma serisini egale etmeyi başaracak.

KRALLIĞA ADAY

Paul Onuachu, daha önce 2020-2021 sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyerken 7 maç üst üste gol atma başarısı göstermişti. Bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan deneyimli forvet, bu akşam Kayserispor karşısında da gollerine devam ederek hem takımına katkı sağlamak hem de kariyerindeki seriyi yakalamak istiyor. Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'da ilk döneminde 25 resmi maçta 17 gol kaydetmişti.

TEKNİK EKİP GÜVENİYOR

Bordo-mavili takımda teknik heyet Paul Onuachu'ya çok güveniyor. Teknik Direktör Fatih Tekke başta olmak üzere tüm takım Nijeryalı forvetin başarısından son derece memnun... Sadece golleriyle değil, liderlik özelliğiyle de ön plana çıkan Onuachu, alkışları topluyor.

43

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 49 resmi maça çıkarken 37 gol attı, 6 asist yaptı ve 43 gole doğrudan etki etti.