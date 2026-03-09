CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onuachu rekor peşinde

Onuachu rekor peşinde

Paul Onuachu, bu akşamki Kayserispor maçında rekor hedefliyor. Nijeryalı forvet bir gol atması durumunda kariyerindeki en uzun gol atma serisini yakalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Onuachu rekor peşinde

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürmek istiyor. Bordo-mavili formayla ligde son 6 maçta üst üste rakip fileleri havalandıran ve bu süreçte toplam 7 gole imza atan Nijeryalı forvet, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında da gol arayacak. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Kayserispor karşısında da gol bulması halinde lig kariyerindeki en uzun gol atma serisini egale etmeyi başaracak.

KRALLIĞA ADAY

Paul Onuachu, daha önce 2020-2021 sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyerken 7 maç üst üste gol atma başarısı göstermişti. Bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan deneyimli forvet, bu akşam Kayserispor karşısında da gollerine devam ederek hem takımına katkı sağlamak hem de kariyerindeki seriyi yakalamak istiyor. Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'da ilk döneminde 25 resmi maçta 17 gol kaydetmişti.

TEKNİK EKİP GÜVENİYOR

Bordo-mavili takımda teknik heyet Paul Onuachu'ya çok güveniyor. Teknik Direktör Fatih Tekke başta olmak üzere tüm takım Nijeryalı forvetin başarısından son derece memnun... Sadece golleriyle değil, liderlik özelliğiyle de ön plana çıkan Onuachu, alkışları topluyor.

43

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 49 resmi maça çıkarken 37 gol attı, 6 asist yaptı ve 43 gole doğrudan etki etti.

F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38