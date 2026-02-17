Onuachu kasırgası

Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da son 4 maçtır rakip kaleleri boş geçmeyen Onuachu, ligde gol sayısını 16'ya çıkartarak gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Nijeryalı forvet, bordo-mavili takıma kiralık olarak forma giydiği 2023-24'te Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydetmişti. 2.01 boyundaki kule o sezon 102 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, maç başına 0.71 gol istatistiğiyle takımın en önemli hücum silahlarından biri olmuştu. Özellikle hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki fizik üstünlüğüyle dikkat çeken Onuachu, Trabzonspor'un skor yükünü çeken isimlerin başında gelmişti.

DAHA AZ MAÇTA DAHA ÇOK GOL

Nijeryalı Onuachu bu dönem, bordo-mavili takıma kiralık olarak geldiği sezonu şimdiden geride bıraktı. 31 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 19 maçta 16 gole ulaştı. Dakika başına gol süresini 101 dakikaya düşüren tecrübeli forvet, maç başına 0.84 gol ortalaması yakalayarak ilk sezonuna göre daha yüksek bir verimlilik sergiledi.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Paul Onuachu, ligin 22 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Süper Lig'de 16 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 15 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

YÜZDE 37'SİNE İMZA ATTI

Onuachu, Trendyol Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı. Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

46 MAÇTA 34 GOL

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 46 resmi karşılaşmada 34 gole imza attı. Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Onuachu, bu sezon da ligde 19 mücadelede 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.

28 PUAN KAZANDIRDI

Süper Lig'de 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Paul Onuachu'nun gol attığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 28 puan elde etti. Bu periyotta sadece 1 kez yenildi.