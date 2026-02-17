Kritik bir viraj

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, üst sıralardan kopmamak adına kritik viraja giriyor.

Trabzonspor, üst sıralardan kopmamak adına kritik viraja giriyor. Fırtına 45 puanla 3. sırada ama takipçileri Göztepe farkı 4 puana, Beşiktaş ise 5 puana indirdi. Karadeniz devi, pazar günü saat 16.00'da Gaziantep FK ile karşılaşacak ve tek hedefi kayıp yaşamamak. Yine bu hafta Göztepe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya gelecek olmasını fırsata çevirmek istiyor. Bordo-mavililer kazanarak puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Fırtına, Mart'taki milli araya kadar sırasıyla Gaziantep FK (D), Karagümrük, Kayserispor (D), Çaykur Rize ve Eyüpspor (D) ile kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke'nin hedefi yeni bir galibiyet serisi elde etmek.

5 MAÇLIK FİKSTÜR

Fırtına, Mart'taki milli araya kadar sırasıyla Gaziantep FK (D), Karagümrük, Kayserispor (D), Çaykur Rize ve Eyüpspor (D) ile kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke'nin hedefi yeni bir galibiyet serisi elde etmek.

ZUBKOV İÇİN DÖNÜŞ VAKTİ

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Zubkov, pazar günü oynanacak Gaziantep FK sınavına yetiştirilecek. Fatih Tekke, Ukraynalı yıldızın yokluğunda sağ kanat pozisyonunda oynattığı Augusto'dan istediği verimi alamadı. Bu nedenle Zubkov'un dönmesini dört gözle bekliyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz devinde Savic, Muçi ve Folcarelli, sarı kart ceza sınırına ulaştı. Üç futbolcu, pazar günü oynanacak Gaziantep maçında kart görürse Karagümrük sınavında forma giyemeyecek. Teknik ekip, üç ismi dikkatli olmaları yönünde uyardı.

SUSKUN AUGUSTO

Bu sezon flaş isimler arasında yer alan Augusto, son 4 haftadır sessizliğe büründü. Ligdeki son golünü 18 Ocak'taki Kocaelispor maçında atan 21 yaşındaki futbolcu daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada fileleri sarsamadı.

