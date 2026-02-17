En değerliler arasında

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Oulai, 23.8 milyon euro’luk tahmini transfer değeriyle Süper Lig’deki oyuncular arasında 6, Augusto ise 21.9 milyon euro ile 9. sırada yer aldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Uluslararası futbol veri merkezi CIES Football Observatory'nin modeline göre Süper Lig kulüplerine ait oyuncuların tahmini transfer değerleri açıklandı. Listeye Trabzonspor'dan giren iki genç oyuncu, birçok önemli ismi geride bırakarak dikkat çekti. 19 yaşındaki Oulai, 23.8 milyon euro'luk tahmini transfer değeriyle 6. sırada, 21 yaşındaki Augusto ise 21.9 milyon euro'luk değerle listenin 9. sırasında yer aldı. İki genç oyuncunun Osimhen (değerlemesi 50.9), Guendouzi (29.1), Orkun Kökçü (29.0) ve Kerem Aktürkoğlu (28.4) gibi isimler arasında listeye girmesi ve bu isimler arasında yaş olarak en genç oyuncular olması da dikkat çekti.

BİRÇOK İSMİ SOLLADILAR

CIES'in modellemesine göre Oulai ve Augusto'nun ulaştığı tahmini değerler, Trabzonspor'un genç ve gelişime açık kadro yapılanmasının futbol piyasasında uluslararası kabul gören veri platformlarında da karşılık bulduğunu gösterdi. İki genç ismin birçok önemli oyuncuyu geride bırakması dikkat çekti.

