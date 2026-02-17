Çağ atlattı

Bordo mavililerin efsane futbolcusu Fatih Tekke, teknik adam olarak da efsaneler arasına girebilir. 48 yaşındaki hocanın kısa sürede yaptıkları ve üstelik bunları mütevazı bütçelerle başarması Tekke isminin ne kadar doğru bir karar olduğunu gösterdi. Fatih Tekke şu ana kadar derbi maçlarda başarılı olamadı ancak yaptıkları bu problemi de çözeceğinin en büyük kanıtı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yani düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer alan Karadeniz devinde Şenol Güneş'in yerine Tekke göreve getirildi. Tekke geldiğinde bordo-mavililerin daha deplasman galibiyeti yoktu.

DEPLASMAN FOBİSİNİ BİTİRDİ

Fatih Tekke, ilk maçında Başakşehir'i yıkarak bu kabusu yerle bir etti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda Tekke ile 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Karadeniz devi, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Trabzonspor, bu sezon 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve sadece 3 kez kaybetti. Üstelik bu kayıpların ikisi derbilerde yaşandı. Rakiplerine göre çok daha mütevazı bir kadro ile 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı. 45 puana yükseldi ve üçüncü sırada yer alıyor.

PUAN ORTALAMASI 2'YE YAKIN

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 33 lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 64 puan toplayarak 1.93 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 22 maçta 45 puan ile 2.04 ortalamalık performans gösterdi.

KUPADA FİNALE YÜKSELDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

EFSANELER LİSTESİNE GİRDİ

Süper Lig'de 22. haftayı 45 puan ile 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Fatih Tekke, Karadeniz devinin tarihinde "İlk sezonunda ilk 21 haftalık dönemde" 45 ve üstünde puan toplayan 2 teknik adamdan biri olma başarısı gösterdi. Tekke aynı zamanda 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana da Fırtına'da en iyi sezon başlangıcına imza atan teknik adamlardan biri oldu. Trabzonspor'da daha önce Şenol Güneş, 1995-96'nın ilk 21 haftalık periyodunda 54 puan toplarken 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı aynı periyotta 50 puan elde etmişti. Bordo-mavili ekibin başarılı teknik adamı Fatih Tekke, bu sezon ortaya koyduğu performansla adını efsane isimlerin arasına yazdırdı.

ÖNEMLİ İSİMLERLE YARIŞIYOR

Fırtına, 2004-05'in ilk 21 haftalık döneminde de Ziya Doğan ve Şenol Güneş yönetiminde 49 puan elde ederken 1991-92'de Breams ile de 45 puan elde etmişti. 1996-97'de Şenol Güneş-Yılmaz Vural yönetiminde 45 puan, 2010-11'de yine Şenol Güneş ile ilk 21 haftada 45 puan almıştı.