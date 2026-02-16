Onana şaşırttı

Trabzonspor'da kaleci Andre Onana performansıyla şaşırttı. Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen isabetli şutlarda yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Onana'nın istatistikleri dikkat çekti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da kaleci Andre Onana performansıyla şaşırttı. Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen isabetli şutlarda yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Onana'nın istatistikleri dikkat çekti. Maç boyunca kalesine gelen 6 şutta herhangi bir kurtarış yapamayan ve kaleyi bulan 3 şutta da gol yiyen deneyimli eldiven, istatistik kağıdında kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi. Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Kamerunlu kaleci, özellikle maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle göze çarpıyor.