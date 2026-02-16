İç sahada ilk yenilgi geldi

Bordo-mavililerin bu sezon evinde sürdürdüğü yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Papara Park'ta oynadığı ilk 11 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamamıştı. Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik yenilgiyle birlikte bu seri de noktalandı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
