Derbi hasreti devam ediyor

Trabzonspor'un derbilerdeki kazanamama serisi 13 maça çıktı. Karadeniz devi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un derbilerdeki kazanamama serisi 13 maça çıktı. Karadeniz devi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı. Bu karşılaşmanın ardından geçen süreçte üç büyük rakibine karşı galibiyet elde edemeyen Trabzonspor'un hasreti 833 güne ulaştı. Bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı ligde oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet alamazken, bu periyotta 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
