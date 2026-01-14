TRANSFER HABERİ - Trabzonspor sol bekte rotayı Fransa’ya çevirdi! Hedefteki isimler ortaya çıktı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da sol bek transferinde rotayı tamamen Fransa'ya kırdıklarını açıklamıştı. Başkan Doğan'ın "Fransa'da iki sol beke teklif yaptık. Birisi Afrika Kupası'ndan yeni geldi" diyerek açık kapı bıraktığı isimlerin, Lorient forması giyen Darlin Yongwa ve Angers'in yükselen yıldızı Jacques Ekomie olduğu netleşti. İlk kez Fotomaç'ın duyurduğu Yongwa sezon sonunda serbest kalacak ve yönetim bu futbolcu için 1 milyon euro önerdi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin iki oyuncu arasında kısa süre içerisinde net bir karar vereceği ve temasların bu şekilde sonuçlandırılmaya çalışılacağı da öğrenildi.

YONGWA İÇİN 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren ve turnuvaya veda edilmesinin ardından takıma dönen Yongwa'nın bir sakatlık problemi de var. Kulübü bu nedenle oyuncu detaylı bir sağlık taramasından da geçirecek. Modern bek tanımına oldukça uyan ve süratli bir oyuncu olan 1.77 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro. 25 yaşındaki oyuncu ihtiyaç duyulduğunda sol önde ve orta sahada da görev yapabiliyor. Atletik yapısı sayesinde geçiş hücumlarında takımı hızlıca ileri taşıyabiliyor. Sözleşmesinin son yılına girilmiş olması ise Trabzonspor için bonservis pazarlığında güçlü bir koz oluşturuyor.

EKOMIE FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan'ın işaret ettiği diğer sol bek adayı ise Gabonlu Jacques Ekomie. Bordeaux altyapısından yetişen ve Angers'te kendini bulan 1.79 boyundaki futbolcu, fiziksel kalitesiyle ön plana çıkıyor. 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 4 milyon euro. İkili mücadelelerde kolay yıkılmayan ve rakip kanat oyuncularını fiziksel olarak yıpratan Ekomie, gelişime oldukça açık. Teknik direktör Fatih Tekke'nin taktik disipline bağlı oyun anlayışına da oldukça uygun olan genç futbolcu, teknik kapasitesiyle de ayrıca dikkat çeken bir oyuncu.