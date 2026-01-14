Potada ayrılık yaşandı

Trabzonspor Basketbol, Letonyalı Basketbolcu Karlis Silins ile yollarını ayırdığını açıkladı. 28 yaşındaki pivot, bu sezondan Türkiye şampiyonasında 8 maçta yer aldı. Maç başına ortalama 4 puan, 1.1 ribaund ve 0.3 asistle oynadı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Trabzonspor Basketbol, Letonyalı Basketbolcu Karlis Silins ile yollarını ayırdığını açıkladı. 28 yaşındaki pivot, bu sezondan Türkiye şampiyonasında 8 maçta yer aldı. Maç başına ortalama 4 puan, 1.1 ribaund ve 0.3 asistle oynadı.