Trabzonspor'dan sol bek harekatı! Onyemaechi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek hamlesi yapmak istiyor. Bordo-mavililer, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi'yi yakından takip ediyor. Fırtına'da transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu, ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunuyor. Olympiakos'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Bruno Onyemaechi'nin mevcut piyasa değeri de 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

ONUACHU'NUN TAKIM ARKADAŞI

Bruno Onyemaechi, Nijerya Milli Takımı'nda Trabzonspor'un süper golcüsü Onuachu ile beraber forma giyiyor. Transfer gelişmelerinde 26 yaşındaki sol bekin en büyük referans kaynağının Onuachu olması bekleniyor. Bu sezonun ilk yarısında Olympiakos ile Şampiyonlar Ligi dahil toplamda 10 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, 606 dakika sahada kaldı, gol ya da asist katkısı yapamadı. 1999 doğumlu yıldız, sol bekte olduğu kadar stoperde de görev alabiliyor.

NİJERYA İLE YARI FİNALDE

Bordo-mavililerin transfer gündeminde bulunan Bruno Onyemaechi, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor. Yarı finale yükselen Nijerya'da 5 karşılaşmaya çıkarken, hepsinde ilk 11'de