CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a yeni öneri Rogers Mato!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a yeni öneri Rogers Mato!

Vardar formasıyla bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapan 21 yaşındaki Ugandalı sol kanat, menajerler tarafından bordo mavili kulübe önerildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a yeni öneri Rogers Mato!
Sezon boyunca sol kanatta sorunlar yaşayan Trabzonspor'a menajerler tarafından öneri yağıyor. Bu kez önerilen futbolcu Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Vardar'da oynayan Rogers Mato... 22 yaşında 1.82 boyunda olan Mato, sol kanatta görev yapıyor. Sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de oynayabilen Ugandalı yetenek, 29 Ocak 2025'te Brera Strumica'dan 100 bin euro karşılığında Vardar'a transfer oldu. Bu sezon muhteşem bir çıkış yakalayan Mato, Vardar formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 15 gol atarken 2 de asist yaptı. Makedonya basınına göre; piyasa değeri 700 bin euro olarak gösterilen oyuncuya, Hearts 350 bin sterlin teklif etmiş ama kabul görmemişti. Ugandalı oyuncu 2023 yılında Şanlıurfaspor'da forma giymişti. Rogers Mato 39 kez giydiği Uganda Milli Takımı'nda 7 gol kaybetti.
Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43