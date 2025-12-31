CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hem ekonomik hem ölümcül

Hem ekonomik hem ölümcül

Trabzonspor; Onuachu, Augusto ve Muçi’den oluşan hücum hattıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geride bıraktı. Düşük maliyetle yüksek verim elde etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hem ekonomik hem ölümcül

Ligde ilk yarıyı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, rakiplerine oranla daha ekonomik bir hücum organizasyonuyla dikkat çekti. Bordo-mavili ekip, bu performansıyla ligin en üretken takımlarından biri olmayı başardı. Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi'den oluşan hücum üçlüsü, ligde şu ana kadar toplam 26 gol kaydetti. Bordo-mavililerin attığı 33 golün yüzde 78,8'i bu üçlüden gelirken, söz konusu oran dört büyükler arasında en yüksek seviye oldu.

ÜÇ BÜYÜK TAKIMA ÜSTÜNLÜK

Fırtına'nın hücum performansı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan karşılaştırmalarda daha net ortaya çıktı. Cimbom'da İcardi, Osimhen ve Sane üçlüsünün toplam piyasa değeri 104 milyon euro olurken, Fenerbahçe'de Talisca, Asensio ve En-Nesyri'den oluşan hücum hattının değeri 45 milyon euro seviyesinde. Beşiktaş'ta ise Abraham, Rafa Silva ve Toure üçlüsünün piyasa değeri 34 milyon euro. Buna karşın Trabzonspor'un hücum üçlüsünün toplam piyasa değeri yalnızca 21 milyon euro'da kaldı.

SKOR YÜKÜNÜ ÜÇ İSİM SIRTLADI

Karadeniz devinde Paul Onuachu 11 golle takımın en skorer ismi olurken, Felipe Augusto 8, Ernest Muçi ise 7 golle skora katkı sağladı. Hücum yükünün büyük ölçüde bu üç oyuncu üzerinde toplanması, bordo-mavililerin skor üretiminde istikrarlı bir yapı yakalamasını sağladı.

RAKİPLERİN KATKI ORANLARI

Fenerbahçe'de Talisca 9, Asensio 8 ve En-Nesyri 7 golle toplam 24 gole ulaştı. Sarı-lacivertlilerde bu üçlünün takımın 39 golü içindeki payı yüzde 61,5 olarak gerçekleşti. Galatasaray'da İcardi 9, Osimhen 6 ve Sane 6 golle toplam 21 gole imza atarken, sarı- kırmızılıların 38 golünün yüzde 55,3'ü hücum üçlüsünden geldi. Yüksek maliyete rağmen katkı oranı Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Beşiktaş'ta ise Abraham 7, Rafa 5 ve Toure 4 golle toplam 16 gole ulaştı. Kartal'da hücum üçlüsünün, takımın 30 gollük skor üretimindeki payı yüzde 53.3 oldu.

G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14