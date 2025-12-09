CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan hücuma sürpriz transfer hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı

Trabzonspor'dan hücuma sürpriz transfer hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı

Bordo-mavili yönetim, La Liga ekibi Oviedo’nun 23 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için 6 milyon euro + 2 milyon euro bonus + Sikan takasını teklif etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Trabzonspor'dan hücuma sürpriz transfer hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı

Ara transfer için çalışmalara başlayan Trabzonspor'un, Real Oviedo'nun Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. EstadioDeportivo'nun haberine göre bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro garanti, 2 milyon euro bonus ve Sikan takası şeklinde bir paket sundu. La Liga'da 15 maçta 10 puan toplayabilen Oviedo ise kabul etmedi. Teklifin geri çevrilme nedeninin, oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve bu nedenle Oviedo'nun kasasına girecek rakamın düşmesi gösterildi. Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Her iki kanatta da oynayabilen Hassan'ın market değeri 5 milyon euro.

