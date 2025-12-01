CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Olaigbe ile özel görüşme

Olaigbe ile özel görüşme

Trabzonspor, Konyaspor maçının ardından ara vermeden çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur'da oynayacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olaigbe ile özel görüşme

Trabzonspor, Konyaspor maçının ardından ara vermeden çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur'da oynayacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı. Konyaspor maçında oyundan çıkarken saha kenarında Fatih Tekke ile hararetli bir görüşme gerçekleştiren Kazeem Olaigbe ile antrenmanda toplantı yapıldı. Fatih Tekke'nin Olaigbe'yi omuzlarının altına alarak, maçla ilgili değerlendirme yaptığı ve oyuncusuna sarıldığı öğrenildi.

İşte Buruk'un Kadıköy planı!
İşte dev derbinin ilk 11'leri!
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay gelişme! Dursun Özbek'ten Saran'a yanıt...
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
F.Bahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!
Özbek derbiye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 00:31
Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! 00:31
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 00:31
Kartal deplasmanda galip! Kartal deplasmanda galip! 00:31
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:31
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 00:31