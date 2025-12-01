Olaigbe ile özel görüşme

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Konyaspor maçının ardından ara vermeden çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur'da oynayacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı. Konyaspor maçında oyundan çıkarken saha kenarında Fatih Tekke ile hararetli bir görüşme gerçekleştiren Kazeem Olaigbe ile antrenmanda toplantı yapıldı. Fatih Tekke'nin Olaigbe'yi omuzlarının altına alarak, maçla ilgili değerlendirme yaptığı ve oyuncusuna sarıldığı öğrenildi.