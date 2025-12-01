CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Gözler derbide

Konyaspor'u 3-1 yenen bordo-mavililerde gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Konyaspor'u 3-1 yenen bordo-mavililerde gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Derbiden çıkacak sonuç gelecek haftalar için büyük önem taşıyor. Fırtına'nın derbi haftasında aldığı galibiyet zirve yarışına büyük bir heyecan kattı. Artık gözler bu akşam 32 puanlı lider Galatasaray ile 31 puanla haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmaya çevrildi.

Anasayfa
