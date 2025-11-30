CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yine geriden gelip aldı

Yine geriden gelip aldı

Fırtına, bu yıl geriye düştüğü 4 maçta 7 puan aldı. Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Fırtına, Gaziantep karşısında geriden gelerek 1-1'i yakaladı. Başakşehir deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen 4-3'lük galibiyet elde etti. Dün de Konya'yı geriden gelip yıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yine geriden gelip aldı
Fırtına, bu yıl geriye düştüğü 4 maçta 7 puan aldı. Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Fırtına, Gaziantep karşısında geriden gelerek 1-1'i yakaladı. Başakşehir deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen 4-3'lük galibiyet elde etti. Dün de Konya'yı geriden gelip yıktı.
G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
DİĞER
Fenerbahçe'nin efsaneleri Galatasaray derbisine geliyor! İşte davetli listesi...
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu'na sadık vekillere ihraç tehdidi
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Daha Eski
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45
Mourinho'dan akıllara zarar hareket! Mourinho'dan akıllara zarar hareket! 00:45
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:45