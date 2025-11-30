Yine geriden gelip aldı

Fırtına, bu yıl geriye düştüğü 4 maçta 7 puan aldı. Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Fırtına, Gaziantep karşısında geriden gelerek 1-1'i yakaladı. Başakşehir deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen 4-3'lük galibiyet elde etti. Dün de Konya'yı geriden gelip yıktı.
