Trabzonspor'da Fatih Tekke tarihe geçecek!

Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de istikrarlı bir performans sergiledi, son 8 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak çıkışını sürdürdü. Bu periyotta 18 gol atarken, 9 gol yedi. Trabzonspor son 8 maçta Papara Park'ta 2 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Deplasmanda ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle daha fazla puan topladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra ligin en fazla averajına sahip olan takımı olan Fırtına; ligin en fazla gol atan üçüncü takımı konumunda yer alıyor.

BÜYÜK BAŞARININ EŞİĞİNDE

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Konyaspor'u evinde ağırlayacak. Galip gelmesi halinde teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavililerdeki ilk 25 lig maçında 50 puan barajına ulaşacak. Bu başarı, 48 yaşındaki çalıştırıcıyı Trabzonspor kulüp tarihinde ilk 25 karşılaşma özelinde en fazla puan toplayan Türk teknik direktörler listesinde ikinci sıraya taşıyacak. Listenin zirvesinde ise 2004–05 sezonundaki muhteşem performansıyla Ziya Doğan yer alıyor. Doğan, ilk 25 lig maçında 61 puan toplamayı başarmıştı

Takım dün izin yaptı

Bordo-mavili takım dünü izinli geçirdikten sonra bugün, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Karadeniz devinin hedefi Konyaspor karşısında da 3 puan almak.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Trabzonspor, Başakşehir karşısında ortaya koyduğu hücum verileriyle sezonun en agresif deplasman performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer mücadeleyi 22 şutla tamamlarken, bunların 12'si isabetli oldu.

Ayrıca 10 korner kullanan Trabzonspor, oyunu uzun süre rakip sahaya yıktı ve özellikle ikinci yarıda yüksek baskı ile üstünlüğü ele geçirdi. Başakşehir ise 10 kişi olmasına rağmen 3 isabetli şutta 3 gol buldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmayı yalnızca 1 korner ile tamamlarken, maçta iki takım toplam 7 gol üretti.

Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki galibiyetinde öne çıkan isimlerin başında Onuachu geldi.

Bu sezon ligde 9 gol ve yaptığı 1 asistle takımına 12 puan kazandıran Nijeryalı forvet, ligin en fazla puan getiren oyuncusu konumunda. 2Mücadelede iki gol birden atan Ernest Muçi ise Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta çift gol sevinci yaşadı ve sezonun en geç golünü kaydetti.

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı oynadığı son dört Süper Lig maçını da kazanarak bu rekabette üst üste dört galibiyet alan ilk takım olmayı başardı.