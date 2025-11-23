Genç deha: Oulai

Sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro bedelle transfer edilen Oulai, cezası nedeniyle bazı maçlarda forma giyemese de Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor karşılaşmalarındaki performansıyla teknik heyetin tam güvenini kazandı. Toplam 493 dakikada hem savunmada hem hücumda yüksek verimlilik gösteren 19 yaşındaki yıldız, savunma katkısında yüzde 66'lık oran yakaladı. Orta sahadaki dinamizmi, pas kalitesi ve oyun içi enerjisiyle taraftarların da sevgisini kazandı. Sempatik tavırlarıyla takım içinde pozitif bir enerji kaynağı haline gelen Oulai, form grafiği sayesinde Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 14 Kasım'da Suudi Arabistan, 18 Kasım'da ise Umman ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna davet edilip oynayarak önemli bir başarıya imza attı.

REKOR KIRARAK GİDEBİLİR

Avrupa devleri Bayern Münih ve Manchester City, Oulai'yi yakından takip ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun rekor bir fiyata satılma ihtimali her geçen gün artıyor. İki dev takımın devre arasında bordo mavililerin kapısını çalması bekleniyor.