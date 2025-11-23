CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Genç deha: Oulai

Genç deha: Oulai

19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, çıktığı 6 maçta yüzde 89 pas isabetiyle takımın lideri olurken, 1 gol ve 2 asistle skor katkısı sağlayarak dikkatleri çekti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genç deha: Oulai

Sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro bedelle transfer edilen Oulai, cezası nedeniyle bazı maçlarda forma giyemese de Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor karşılaşmalarındaki performansıyla teknik heyetin tam güvenini kazandı. Toplam 493 dakikada hem savunmada hem hücumda yüksek verimlilik gösteren 19 yaşındaki yıldız, savunma katkısında yüzde 66'lık oran yakaladı. Orta sahadaki dinamizmi, pas kalitesi ve oyun içi enerjisiyle taraftarların da sevgisini kazandı. Sempatik tavırlarıyla takım içinde pozitif bir enerji kaynağı haline gelen Oulai, form grafiği sayesinde Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 14 Kasım'da Suudi Arabistan, 18 Kasım'da ise Umman ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna davet edilip oynayarak önemli bir başarıya imza attı.

REKOR KIRARAK GİDEBİLİR

Avrupa devleri Bayern Münih ve Manchester City, Oulai'yi yakından takip ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun rekor bir fiyata satılma ihtimali her geçen gün artıyor. İki dev takımın devre arasında bordo mavililerin kapısını çalması bekleniyor.

D&R REKLAM
G.Saray'dan orta saha sürpriz hamle!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
F.Bahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
Daha Eski
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 00:50
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 00:50
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 00:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:50