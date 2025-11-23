En büyük iki koz

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Forma olan Paul Onuachu ve kalede güven veren Andre Onana, Başakşehir maçı öncesi takımın en önemli kozları olarak öne çıkıyor. Onuachu attığı gollerle hücumda yükü taşırken, Onana %80'lik kurtarış oranıyla savunmada güven sağlıyor.

ONANA KALEDE DUVAR ÖRDÜ

Kaleyi devralmasının ardından performansını sürekli olarak yukarı taşıyan Andre Onana, yüzde 80'lik kurtarış oranıyla güven veriyor. Refleksleri, doğru pozisyon alması ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımın puan hanesine doğrudan etki eden isimlerin başında geliyor. 8 maçta 7 gol yiyen Kamerunlu eldiven, 3 kez ise kalesini kapattı.