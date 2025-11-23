CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor En büyük iki koz

En büyük iki koz

Forma olan Paul Onuachu ve kalede güven veren Andre Onana, Başakşehir maçı öncesi takımın en önemli kozları olarak öne çıkıyor. Onuachu attığı gollerle hücumda yükü taşırken, Onana %80'lik kurtarış oranıyla savunmada güven sağlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
En büyük iki koz

Forma olan Paul Onuachu ve kalede güven veren Andre Onana, Başakşehir maçı öncesi takımın en önemli kozları olarak öne çıkıyor. Onuachu attığı gollerle hücumda yükü taşırken, Onana %80'lik kurtarış oranıyla savunmada güven sağlıyor.

ONANA KALEDE DUVAR ÖRDÜ

Kaleyi devralmasının ardından performansını sürekli olarak yukarı taşıyan Andre Onana, yüzde 80'lik kurtarış oranıyla güven veriyor. Refleksleri, doğru pozisyon alması ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımın puan hanesine doğrudan etki eden isimlerin başında geliyor. 8 maçta 7 gol yiyen Kamerunlu eldiven, 3 kez ise kalesini kapattı.

