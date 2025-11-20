CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan...

Trabzonspor Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan...

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İşte Okay'ın Başakşehir maçı öncesi sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 15:13
Trabzonspor Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan...

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, antrenman öncesi medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Tecrübeli oyuncu, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAY'IN SÖZLERİ:

"FUTBOL BİR TAKIM OYUNU"

Takım içinde iyi bir havamız ve iyi bir oyunumuz var. Bunu, geçen seneden itibaren hocamızla birlikte oturttuk. Bende de kişisel olarak bir şey değişmedi. Her zaman yüzde yüzümü vererek elimden geleni yapmayı sürdürerek takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Futbol bir takım oyunu.

"KULÜBÜMÜZ OLUMLU YÖNDE GELİŞİYOR"

Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde de daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden, kulübün olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim.

A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ...

Milli Takım konusunda karar Montella hocamızın; bu konuda futbolcu olarak yapabileceğimiz tek şey, takımda iyi performans vermek ve hocanın kararına saygı duymak.

"HEDEFİMİZ İLK 4"

Bu seneki oyunumuz, bu yıl olmasa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde şampiyonluk yolunu açacak. Bu sene için hedefimiz, zirve yarışının hep içinde olmak. Hocamız "İlk 4" dedi, ben de buna katılıyorum.

