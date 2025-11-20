Trabzonspor Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan...

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, antrenman öncesi medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Tecrübeli oyuncu, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAY'IN SÖZLERİ:

"FUTBOL BİR TAKIM OYUNU"

Takım içinde iyi bir havamız ve iyi bir oyunumuz var. Bunu, geçen seneden itibaren hocamızla birlikte oturttuk. Bende de kişisel olarak bir şey değişmedi. Her zaman yüzde yüzümü vererek elimden geleni yapmayı sürdürerek takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Futbol bir takım oyunu.

🔴🔵 Okay Yokuşlu: Takım içinde iyi bir havamız ve iyi bir oyunumuz var. Bunu, geçen seneden itibaren hocamızla birlikte oturttuk. pic.twitter.com/CzsNzfhAto — A Spor (@aspor) November 20, 2025

"KULÜBÜMÜZ OLUMLU YÖNDE GELİŞİYOR"

Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde de daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden, kulübün olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim.

🔴🔵 Okay Yokuşlu: Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde de daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz… pic.twitter.com/b3z4blkkke — A Spor (@aspor) November 20, 2025

A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ...

Milli Takım konusunda karar Montella hocamızın; bu konuda futbolcu olarak yapabileceğimiz tek şey, takımda iyi performans vermek ve hocanın kararına saygı duymak.

🔴🔵 Okay Yokuşlu: Millî Takım konusunda karar Montella hocamızın; bu konuda futbolcu olarak yapabileceğimiz tek şey, takımda iyi performans vermek ve hocanın kararına saygı duymak. pic.twitter.com/5eJYcfA86X — A Spor (@aspor) November 20, 2025

"HEDEFİMİZ İLK 4"

Bu seneki oyunumuz, bu yıl olmasa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde şampiyonluk yolunu açacak. Bu sene için hedefimiz, zirve yarışının hep içinde olmak. Hocamız "İlk 4" dedi, ben de buna katılıyorum.

🔴🔵 Okay Yokuşlu: Bu seneki oyunumuz, bu yıl olmasa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde şampiyonluk yolunu açacak. Bu sene için hedefimiz, zirve yarışının hep içinde olmak. Hocamız "İlk 4" dedi, ben de buna katılıyorum. pic.twitter.com/K7KFBIvXBF — A Spor (@aspor) November 20, 2025