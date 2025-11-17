Dev potansiyel

Trabzonspor, genç yıldızları adeta göz kamaştırıyor. Son 2 senede transfer politikasını gelecek vaat eden, genç ve potansiyelli futbolculara göre belirleyen bordo-mavili kulüp, bu çalışmasının meyvelerini topluyor. Özellikle bu sezon Bastia'dan kadroya katılan 19 yaşındaki orta saha Christ Oulai'nin yakaladığı çıkış büyük takdir topladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'na da seçilen Oulai'yi Avrupa'nın dev takımları izlemeye başladı.

AUGUSTO'DAN SKOR KATKISI

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de çok güvendiği Oulai bu sezon orta sahada 6 maçta forma giydi. Fildişi Sahilli genç yıldızın yanısıra kadroda Arseniy Batagov (23), Wagner Pina (23), Kazeem Olaigbe (22) ve Felipe Augusto (21) gibi çok potansiyelli isimler de bulunuyor. Bu isimlerin hepsi ilk 11'de birçok kez şans yakaladı. 21 yaşındaki hücumcu Augusto 12 maçta 5 gol atarak takımın en skorer isimlerinden oldu ve önemli bir çıkış yakaladı.

DANYLO SİKAN'A YAKIN TAKİP

Fırtına'da kadroda yer alan bir diğer genç yıldız Danylo Sikan da teknik heyet tarafından yakından izliyor. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a gelen 24 yaşındaki Ukraynalı forvet, şans bulduğunda elinden geleni yapıyor. Bordo-mavili formayla 27 maçta 4 gol atıp, 3 asist yapan Sikan'ı Ukrayna Milli Takımı yetkilileri de izliyor.

BOUCHOUARİ'YE GÜVEN YÜKSEK

Sezon başında Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadroda çok görmek istediği ve transfer ettiği Benjamin Bouchouari de potansiyeliyle güven veriyor. Sakatlığını atlatarak takıma alışmaya başlayan 24 yaşındaki orta saha, Galatasaray derbisinde şanssız bir kırmızı kart gördü. Faslı futbolcunun kısa sürede yeniden süre bulmaya başlayacağı ve yeteneklerini göstereceği vurgulanıyor