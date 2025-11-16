Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e2 ile devam eden antrenman, aerobik dayanıklılık çalışması ve çift kale maçı ile sona erdi.

Bordo-mavili takım bir günlük iznin ardından 18 Kasım Salı günü hazırlıklarını sürdürecek.