Trabzonspor'dan Mika Godts atağı! Hollanda basını duyurdu

Ziraat Türkiye Kupası
Hollanda basını Trabzonspor'un Ajax'ın sol kanadını istediğini duyurdu. Haberde, bu sezon Hollanda Ligi’nde çıktığı 10 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan 20 yaşındaki Belçikalı yıldız için bordo mavili yönetimin temaslara başlayacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Hem Başkan Ertuğrul Doğan hem de Asbaşkan Zeyyat Kafkas, transfer çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı. Yurt dışı kaynakları da bordo mavililerin ilgilendiği isimleri duyuruyor. Yeni iddiayı Hollanda basını ortaya attı. Karadeniz devinin, Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts'u transfer listesine aldığını öne sürdü. Haberde, Ajax'ın oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ancak uygun tekliflerin değerlendirilebileceği aktarıldı. Belçikalı futbolcu bu sezon Hollanda Liginde çıktığı 10 maçta 5 gol, 4 asist kaydetti.

MARKET DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Şu an güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gözüken 1.76 boyundaki oyuncu, sağ kanat ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor. Top kontrolü ve pas yeteneği gelişmiş, oyun görüşü iyi, özellikle hızlı hücumlarda etkili, genç yaşına rağmen yaratıcı bir oyun kurucu gibi davranabilen Mika Godts'un sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Bordo mavililerin ilk etapta oyuncuyu kiralamayı planladığı dile getiriliyor. Belçikalı futbolcunun alınması halinde yine Belçikalı olan Kazeem Olaigbe'nin iyice pişmesi için bir takıma kiralanması gündeme gelecek.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

1. Patlayıcı hız ve çeviklik

Godts, özellikle ilk adım hızında ve top sürmede çok etkili.

Kanatta bire birde rakibini geçme konusunda cesur ve başarılı.

Genellikle çizgide değil, iç koridora (halfspace) doğru kat etmeyi seviyor.

2. Topla dikine oyun

Topu ayağına aldığında sürekli ileriye oynamayı düşünür.

Dripling sonrası şut veya kilit pas denemeleriyle fark yaratır.

Hücum geçişlerinde hızlı karar alabilen, dikine koşularla savunmayı deler.

3. Bitiricilik

Sol ayağını etkili kullanıyor, özellikle uzak köşeye plase şutları dikkat çekici.

Henüz skor katkısında istikrar kazanma aşamasında, ancak pozisyon sezgisi iyi.

4. Pas ve vizyon

Dripling becerisiyle dikkat çekse de aynı zamanda pas bağlantılarını kurabilen bir oyuncu.

Özellikle ters kanada yönlendirdiği top değişiklikleriyle oyunu genişletebiliyor.

