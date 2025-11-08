TRABZONSPOR HABERLERİ - Oulai'nin tek rakibi Yamal!

Sezon başında Fransa Lique 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya alınan Oulai, Trabzonspor formasıyla kısa sürede ortaya koyduğu kaliteyle Avrupa'da da ses getirdi. Adam eksiltme özelliği ve dikine oyunuyla bordo-mavili ekibe ilaç olan 19 yaşındaki orta saha, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı. Fildişi Sahilli yıldız, oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 3.2 karne yakalayarak listeye girmeyi başardı. Şu ana kadar 1 gol ve 2 asist gerçekleştiren genç oyuncu, bu performansıyla kariyerinde ilk kez Fildişi Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Zirvede ise geçtiğimiz günlerde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'dan Lamine Yamal (mb 4.6) bulunuyor.

EKİM AYININ EN GÜZEL GOLÜ

Kariyerinde ilk kez Fildişi Sahili A Milli Takımı kadrosuna davet edilen Oulai, bir başka mutluluğu ise Süper Lig'de yaşıyor. Oulai'nin Eyüpspor'a attığı gol, Süper Lig'de ekim ayının en güzel golü seçildi. Böylelikle ligde sezonun ilk üç ayının golü Trabzonsporlu futbolculardan geldi. Ağustos ve eylül ayının golcüsü Paul Onuachu seçilmişti.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta ortalığı yıkan İnao Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan davet aldı. 19 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan ile yapılacak hazırlık maçı için açıklanan milli takım kamp kadrosuna çağrıldı.