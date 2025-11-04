Zirve Batagov’da

Batagov hem savunmada hem de oyun kurulumunda istatistikleriyle ön plana çıktı. Geriden oyun kurulumunun merkezine yerleşen Ukraynalı savunmacı, maç başına 47.4 pas atıyor, % 88'lik isabet oranı sağlıyor. Maç başına 5.5 isabetli uzun top ortalamasıyla oyun yönünü de belirleyen en etkili isim konumunda. Savunmada da aynı etkinliği sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, maç başına 5.3 tehlike engelleme ile bu kategoride de takımda ikinci sırada. Ayrıca1.4 pas arası ortalamasıyla da savunma hattında pozisyon okuma becerisini sergiliyor. Fatih Tekke'nin geriden oyun kurulumuna dayalı sisteminde Batagov, adeta "takımın nabzını tutan" bir isim haline geldi. Ukraynalı'yı iki İngiliz kulübü (C. Palace-Brentford) takip ediyor.