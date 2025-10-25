CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamaları esnasında Başkan Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 13:00
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamaları esnasında Başkan Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Aslında tüm maçları kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim. Kasıtlı hakem hatalarından dolayı 5 puan gerideyiz. Elbette iyi niyetli hakem arkadaşlarımız da var ama bazı hatalar Trabzonspor'un kaderini etkiliyor.

İyi bir Trabzonsporlu olan Fatih Tekke, bu süreçte inanılmaz emek harcadı. Oyuncularla ilişkileri çok iyi, takım içinde büyük bir ahenk var. Eksiklerimiz elbette var ama herkesin niyeti iyi.

Bu takımın en büyük eksiği şu anda taraftarlarımız. Bizim de hatalarımız olabilir ama bu işin gerçeği birlik olmak. Taraftarlarımızdan ricam, lütfen takımlarına sahip çıksınlar. Gücü arkamıza alırsak her şeyin çok daha farklı olacağına inanıyorum.

Bütçeleri bizim 8-10 katımız olan kulüplerle yarışıyoruz. Trabzonspor her zaman paraya karşı emeği, karakteri ve inancı temsil etmiştir. Camia olarak bu gerçeği unutmadan, birlikte hareket etmek zorundayız.

Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte Trabzonspor camiasının desteği her şeyden kıymetli. Hep birlikte bu yükü taşımaya devam edeceğiz.

Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımlar 20-25 yıldır yapılmamış. Biz bu konuda önemli bir süreci başlattık.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

Ertuğrul Doğan, Başkan Erdoğan'a teşekkür dileklerini sunarak, "Geldiğimiz günden beri, sağ olsun başta sayın Cumhurbaşkanımız Trabzonspor'a çok önemli arazilerin tahsisinde başrol oynadı. Dört tane çok değerli arazi aldık, beşincisi üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ BİZE AĞABEYLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Şenol hocam bu süreçte bize ağabeyliğini gösterdi. 'Ne yapabilirim' diyerek her görüşmede yanımızda bulundu. Bu kadar samimi ve gönülden bir desteği çok az gördüm. Bu yatırımlar Trabzonspor'un kurumsal yapısına güç katacak, kalıcı gelirlerin önünü açacak.

Stadın yanındaki araziyle alakalı ne yapılacağına dair sunumu mali kongrede üyelerimizle paylaşacağız. Bir fon oluşturup ortaklık yapılarıyla bu projeleri hayata geçirebiliriz. Ancak yapılacak projeler satılmayacak, Trabzonspor'un mülkünde kalacak. Biz bu yapıları kulübümüzün geleceği için koruyacağız.

3-4 ay içinde Trabzonspor'un borç konusunun kalmayacağını hep birlikte yaşayacağız.

İşte Trabzonspor'un güncel borcu! Devamını Oku BUNU DA OKU

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TARAFTARLARA BİRLİK ÇAĞRISI!

Ertuğrul Doğan sözlerini, "Tekke'nin olduğu, iyi niyetli gençlerden kurulu bir takımımız var. Lütfen hep birlikte sahip çıkalım. Bu sadece benim yapabileceğim bir şey değil, hep beraber olmaktan başka çaremiz yok. Bizden çok daha yüksek bütçelerle oynayan, siyasi ve medya desteği güçlü kulüplerle mücadele ediyoruz. Ama biz bu mücadeleyi gayet iyi niyetli ve düzgün şekilde yürütüyoruz. Takımımıza sahip çıkalım" şeklinde noktaladı.

G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?
Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
DİĞER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mesajı verdi! Transfer, yapılanma ve Fatih Tekke sözleri...
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Trabzonspor'un güncel borcu! İşte Trabzonspor'un güncel borcu! 12:22
Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! 11:46
Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! 11:03
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? 11:04
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 11:16
Manchester United - Brighton maçı detayları! Manchester United - Brighton maçı detayları! 11:21
Daha Eski
Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! 09:40
Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! 09:44
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:16
Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! 10:34
Newcastle United - Fulham maçı detayları! Newcastle United - Fulham maçı detayları! 10:34
Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! 10:37