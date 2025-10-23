CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Arseniy Batagov'dan transfer iddialarına yanıt!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Arseniy Batagov dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batagov hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:18
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Arseniy Batagov dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batagov hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi.

İŞTE BATAGOV'UN SÖZLERİ:

Artık daha fazla maç kazanıyoruz ve daha iyi futbol oynuyoruz. Hocamız geldiğinden beri birçok şeyi değiştirdi, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Milli takım konusu ise hocanın kararı. Ben sadece elimden gelenin en iyisini yaparak orada olmayı hak etmeye çalışıyorum.

İlk aylarım zorlu geçti çünkü ülkemden uzaktaydım ve ilk kez yurt dışında oynuyordum. Ancak zamanla alıştım, daha fazla oynama fırsatı buldum ve performansım yükseldi. Şu anda iyi bir dönemdeyim ve taraftarlarımızın mutlu olması beni de mutlu ediyor.

Şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandım. Başka bir takım ya da lig düşünmüyorum. Saviç çok tecrübeli ve bana çok yardımcı oluyor. Gelişimimde onun büyük payı var. Aynı takımda oynadığımız için mutluyum.

Kendimi başkalarıyla kıyaslamıyorum. Benim için önemli olan kendi performansımı en iyi şekilde gösterebilmek. Hep kendime odaklanıyorum.

Çok fazla taktiksel çalışma yapıyoruz ve her biri farklı oluyor. Özellikle önde baskı sistemi savunma oyuncuları için kolay değil çünkü arkamızda geniş alanlar kalıyor. Süper Lig'de hücum oyuncuları hızlı ve kaliteli, bu da bizi zorluyor. Ama bu tarz oyun beni geliştirdi. Topla oynamayı, oyun kurulumunda sorumluluk almayı seviyorum.

Ligde iyi bir durumdayız, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Her maça maç maç bakıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eyüpspor maçında taraftarlarımız bilsin ki onlar için sahaya çıkacağız ve en iyi mücadelemizi vereceğiz.

Paul'a karşı oynamak gerçekten zor. Uzun, güçlü ve çok mücadeleci bir oyuncu. Çok gol attı ve formda. İyi ki bizim takımda, rakip olarak oynamak istemezdim.

Takımda harika bir atmosfer var. Herkes birbirine çok bağlı. Ayrıca ülkemden Sikan ve Zubkov gibi iki oyuncunun burada olması bana çok yardımcı oldu. Onlarla aynı mentaliteye sahip olmak benim uyum sürecimi kolaylaştırdı.

Şu an sakatlık yaşamıyor olmam beni çok mutlu ediyor. Çünkü sakatlık bir futbolcu için çok zor bir durum. Sahada olamamak gerçekten üzücü. Bu sezon o durumu yaşamamak için çok çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Onlar için mücadele ediyoruz. Bu sezonu birlikte en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.

