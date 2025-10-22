Biletlerde büyük indirim

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un ligin 10. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Eyüp maçının biletleri indirimle satışa sunuldu. 25 Ekim Cumartesi günü 20.00'de başlayacak karşılaşmada, bordo-mavili yönetim taraftarın taleplerini dikkate alarak birçok tribünde fiyat indirimi uyguladı. Önemli oranlarda düşürülen bilet fiyatları, taraftarın yoğun ilgisi ve tribünlerin dolması hedefiyle yeniden düzenlendi.

Yeni bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: ₺5.750, VIP Platinum - A/C: ₺4.500, VIP Gold: ₺3.500, VIP Silver: ₺2.500, Batı Tribün: ₺561, Doğu Tribün: ₺361, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺261, Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺161, Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar: ₺61." Geçtiğimiz haftaki maçta aynı tribünlerin fiyatları 900 TL ile 400 TL aralığındaydı.