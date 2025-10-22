CANLI SKOR ANA SAYFA
Biletlerde büyük indirim

Biletlerde büyük indirim

Trabzonspor'un ligin 10. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Eyüp maçının biletleri indirimle satışa sunuldu. 25 Ekim Cumartesi günü 20.00'de başlayacak karşılaşmada, bordo-mavili yönetim taraftarın taleplerini dikkate alarak birçok tribünde fiyat indirimi uyguladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Biletlerde büyük indirim

Trabzonspor'un ligin 10. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Eyüp maçının biletleri indirimle satışa sunuldu. 25 Ekim Cumartesi günü 20.00'de başlayacak karşılaşmada, bordo-mavili yönetim taraftarın taleplerini dikkate alarak birçok tribünde fiyat indirimi uyguladı. Önemli oranlarda düşürülen bilet fiyatları, taraftarın yoğun ilgisi ve tribünlerin dolması hedefiyle yeniden düzenlendi.

Yeni bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: ₺5.750, VIP Platinum - A/C: ₺4.500, VIP Gold: ₺3.500, VIP Silver: ₺2.500, Batı Tribün: ₺561, Doğu Tribün: ₺361, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺261, Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺161, Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar: ₺61." Geçtiğimiz haftaki maçta aynı tribünlerin fiyatları 900 TL ile 400 TL aralığındaydı.

