Biletlerde büyük indirim

Trabzonspor'un ligin 10. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Eyüp maçının biletleri indirimle satışa sunuldu. 25 Ekim Cumartesi günü 20.00'de başlayacak karşılaşmada, bordo-mavili yönetim taraftarın taleplerini dikkate alarak birçok tribünde fiyat indirimi uyguladı. Önemli oranlarda düşürülen bilet fiyatları, taraftarın yoğun ilgisi ve tribünlerin dolması hedefiyle yeniden düzenlendi.
Yeni bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum - B: ₺5.750, VIP Platinum - A/C: ₺4.500, VIP Gold: ₺3.500, VIP Silver: ₺2.500, Batı Tribün: ₺561, Doğu Tribün: ₺361, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺261, Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺161, Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar: ₺61." Geçtiğimiz haftaki maçta aynı tribünlerin fiyatları 900 TL ile 400 TL aralığındaydı.