Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Trabzonspor'u 84-75 yenerek çıkışa geçti. Konuk Trabzonspor mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımı devreye 48-43 önde girdi. Üçüncü periyodu da 67-62 önde tamamlayan Merkezefendi salondan galip ayrıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Griffin 27 sayı ile oynarken, Trabzonspor'da Grant 17 sayı kaydetti.
