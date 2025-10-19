CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Trabzonspor'u 84-75 yendi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 15:26
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Trabzonspor'u 84-75 yenerek çıkışa geçti. Konuk Trabzonspor mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımı devreye 48-43 önde girdi. Üçüncü periyodu da 67-62 önde tamamlayan Merkezefendi salondan galip ayrıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Griffin 27 sayı ile oynarken, Trabzonspor'da Grant 17 sayı kaydetti.

1. PERİYOT: 21-24

DEVRE: 48-43

3. PERİYOT: 67-62

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi...
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesine geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jhon Duran: Her şey geçer Jhon Duran: Her şey geçer 15:12
Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı! 15:11
F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! 14:59
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 14:45
St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga) St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga) 14:33
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 14:30
Daha Eski
Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 14:27
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi... G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi... 13:52
Getafe-Real Madrid maçı ne zaman? Getafe-Real Madrid maçı ne zaman? 13:38
Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:31
Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:27
Elche-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Elche-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:21