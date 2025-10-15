Bir pasta, iki renk

Kocaeli'nde yaşayan tek yumurta ikizleri Miraç ve Melih Furuncu (16) tuttukları farklı takımlar nedeniyle doğum günlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Biri Trabzonspor, diğeri Fenerbahçe'ye gönül veren ikizlerin doğum günü pastası da ikiye bölünerek, kardeşlerin futbol tutkusunu yansıttı.
